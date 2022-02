Un match dal sapore di scudetto quello in programma allo stadio “Maradona” di Napoli tra i partenopei di Luciano Spalletti e l’Inter, ex squadra del tecnico toscano e reduce dalla pesante sconfitta in rimonta nel derby che ha riaperto la corsa scudetto. I nerazzurri, per respingere l’assalto delle rivali, si affida all’attacco, il migliore della Serie A. Nel match di Coppa Italia martedì contro la Roma, è stato Edin Dzeko ad aprire le marcature e l’ariete bosniaco è il favorito su 888 come primo marcatore del match anche sabato, in quota a 5,90 contro il 6,50 di Victor Osihmen, tornato nel tabellino dei marcatori sbloccando il risultato contro il Venezia 112 giorni dopo l’ultima gioia personale. Nel match di andata, terminato 3-2 per l’Inter, ad aprire i conti fu Piotr Zielinski, proposto a 10,50, stessa quota del campione d’Europa con l’Italia, Nicolò Barella.