Dopo il derby della Capitale, ecco il posticipo di lusso della 21esima giornata tra Napoli e Juventus. Al San Paolo si affrontano la squadra di Rino Gattuso e quella di Maurizio Sarri. Dirige il match l'arbitro Mariani. Calciomercato.com di seguito vi offre tutti gli episodi da moviola e la rispettiva analisi:



NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: LA PENNA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE



93' - Ammonito Cristiano Ronaldo per proteste nei confronti di un fischio dell'arbitro. Per Mariani il portoghese ha commesso fallo nel tentativo di colpire un pallone di testa nell'area del Napoli.



85' - Insigne va via a Cuadrado, Bernardeschi e anche a De Ligt, che però lo stende: giallo per l'olandese.



76' - Hysaj entra in ritardo su Bentancur: per Mariani è da ammonizione.



72' - Il Napoli protesta e chiede un rigore all'arbitro. Cross di Callejon, Zielinski colpisce il pallone col mancino in modo sporco e Cuadrado la devia con la mano in area di rigore. Il Napoli protesta, per arbitro e Var non è calcio di rigore. Episodio al limite, il braccio era comunque molto vicino al corpo del colombiano.



70' - Ammonito Rabiot per un intervento in ritardo su Mario Rui.



61' - Ammonito Bentancur per uno sgambetto ai danni di Zielinski.



53' - Annullato un gol a Cristiano Ronaldo. Il portoghese segna a porta sguarnita dopo un palo colpito da Dybala, ma in avvio di azione c'era un fuorigioco di Higuain. Corretto l'intervento dell'assistente di Mariani, il Pipita era in posizione irregolare in partenza (prima del passaggio per Dybala).



30' - Ammonito Demme per un intervento in netto ritardo ai danni di Pjanic.