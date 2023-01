Più che una semplice partita, più che uno scontro diretto tra le prime forze del campionato:Lo Stadio Diego Armando Maradona diventa teatrodel big match della, sfida già accesa e ulteriormente caricata dalle parole dei tecnici alla vigilia: gli azzurri di Spalletti provano ad allungare ulteriormente il vantaggio di 7 punti sui bianconeri di Allegri, secondi e con l'intenzione di riaprire la lotta scudetto.- Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di campionato contro la Juve (una vittoria e un pareggio) e non registra una striscia più lunga dal 2011: in quel caso furono cinque con Mazzarri in panchina. I bianconeri, tuttavia, sono la squadra contro cui gli azzurri hanno perso più partite in Serie A (70) e hanno incassato più reti totali nella competizione (224). Il Napoli, però, ha perso solo una delle ultime cinque partite contro i piemontesi. E' la quarta volta nella storia in cui la Juve affronta il Napoli con almeno sette punti in meno in classifica: nelle precedenti tre i bianconeri sono rimasti imbattuti, due vittorie e un pareggio. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A contro la Juventus e solo una volta nella sua storia nella competizione è arrivato a quattro di fila contro i bianconeri in casa (tra il 2007 e il 2011). L'ultima vittoria bianconera al Maradona risale al 3 marzo 2019, 2-1 con reti di Pjanic ed Emre Can. La Juve è imbattuta da otto partite di Serie A in cui ha affrontato la prima in classifica a inizio giornata: due pareggi e sei vittorie, tre delle quali nelle ultime tre gare in ordine di tempo contro Inter (due volte) e Milan.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di