A bassa quota il Napoli (1,27), che gioca in casa contro un Brescia (9,25 il «2») che comunque fino ad oggi non è stato avversario facile per nessuno. Quote da riscatto per le romane, uscite con zero punti dal turno infrasettimanale: la Lazio è favoritissima in casa con il Genoa (1,48 contro 5,75), la Roma è nettamente avanti a Lecce (1,75 contro 4,30), anche perché i salentini finora sono stati bravi fuori casa e negativi nel proprio stadio (due sconfitte su due contro Verona e Napoli. ​Fra le altre, nessun problema (almeno sulla carta) per la Juventus, il cui successo con la Spal è dato a 1,25.