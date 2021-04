Il turno numero 32 di Serie A si chiude con due big match in chiave europea: Napoli-Lazio e Roma-Atalanta. Al Diego Armando Maradona, le squadre di Gattuso e Inzaghi si giocano moltissimo in ottica Champions League. Il bilancio degli scontri diretti in campionato degli ultimi otto anni sorride, e di molto, a Insigne e compagni: 12 vittorie, 2 pareggi e sole 3 sconfitte. Numeri che fanno pendere la bilancia, secondo gli esperti, dalla parte del Napoli, vincente a 2,00 contro il 3,60 della Lazio con il pareggio proposto alla stessa quota. Sei delle ultime sette sfide al Maradona si sono concluse con entrambe le squadre a segno: facile dunque pensare a un’altra sfida da Goal, data a 1,57, rispetto a una da No Goal, in quota a 2,30. Inevitabilmente la sfida tra azzurri e biancocelesti è la partita di Ciro Immobile. Lui, nativo di Torre Annunziata, che al Napoli segna in campionato da cinque gare consecutive: la difesa di Gattuso dovrà fare particolare attenzione al numero 17 della Lazio visto che la sesta marcatura di fila ai partenopei si gioca a 2,50. Dall’altra parte, neanche a dirlo, l’osservato speciale sarà il compagno di Nazionale, ed ex gemello al Pescara di Zeman, Lorenzo Insigne: la rete del capitano del Napoli dal dischetto, come otto mesi fa, è in quota a 5,50.