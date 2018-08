Il Napoli per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Lazio, il Milan per provare a partire col piede giusto dopo lo stop forzato col Genoa. Nel mezzo, tanti incroci, romantici e meno: Ancelotti che ritrova i suoi Gattuso e Maldini, con i quali ha vinto tutto; Leonardo che rivede Ancelotti dopo il 2009, anno in cui lo sostituì, anche se per una sola stagione, in panchina; e poi Gonzalo Higuain, di nuovo avversario del suo passato ma con una maglia tutta nuova indosso.



I NUMERI - Il Napoli è imbattuto nelle sette sfide più recenti con il Milan in Serie A: 5 le vittorie degli azzurri, due i pareggi. I rossoneri non portano a casa i tre punti con i partenopei al San Paolo in Serie A da ottobre 2010. Bestia nera del Milan è Lorenzo Insigne, che quando vede rossonero si scatena: 6 le reti realizzate; dall'altra parte, invece, c'è Gonzalo Higuain, che da ex al San Paolo ha realizzato 3 gol.