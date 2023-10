, in un match già fondamentale nella lotta che sta coinvolgendo la parte della graduatoria. Nella sfida tra le ultime due formazioni campioni d’Italia ci saranno umori diametralmente opposti. I partenopei sono reduci da una serie di risultati positivi e, con la recente vittoria in Champions League contro il Braga, scenderanno in campo rinfrancati anche dalla convincente vittoria in campionato per 3-1 contro il Verona, grazie ai gol di Politano e la doppietta di Kvaratskhelia. Differente stato d’animo, invece, per il Milan che torna in campo dopo la cocente sconfitta di Parigi contro il Paris Saint-Germain e il passo falso casalingo contro una Juventus, il secondo stop stagionale contro una diretta concorrente, dopo il 5-1 subito nella stracittadina contro l’Inter., dopo quel famoso derby tra Roma e Lazio. Ora gli animi si sono rasserenati, ma una cosa non è cambiata: l'assoluta necessità di fare punti in questo scontro diretto.Il bilancio dei precedenti è favore de i rossoneri che su 173 gare disputate hanno vinto 69 volte, pareggiato 53 e perso 51 partite tra serie A, Coppa Italia, Champions League e altre competizioni. Sono stati 150, invece, gli scontri nella massima divisione sinora disputati con il Napoli che ne ha vinti 45, pareggiati 48 e persi 57. Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove gare di campionato contro il Milan (3 successi e 3 pareggi), perdendo tuttavia la sfida più recente (0-4 lo scorso 2 aprile); l’ultima volta in cui è stato sconfitto in due incontri di fila contro i rossoneri in Serie A TIM risale a febbraio 2011, con Walter Mazzarri in panchina. Il Milan non perde una sfida nello a Napoli dal lontano 2018, tuttavia negli anni precedenti hanno collezionato tre pareggi e sei sconfitte in trasferta contro gli azzurri. Nelle ultime tre gare in trasferta i rossoneri hanno sempre portato a casa i tre punti. L’ultima vittoria del Napoli risale al 9 dicembre 2021: in tale occasione il match terminò 1-0 grazie ad una rete siglata da Eljif Elmas.