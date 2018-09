Prima esterno, poi trequartista, infine seconda punta. L’ennesima metamorfosi di Lorenzo Insigne è stata quella che gli ha portato più giovamento. L’attaccante del Napoli, nel nuovo ruolo che gli ha ritagliato Carlo Ancelotti ha segnato quattro gol in cinque partite, la sua migliore partenza di sempre in campionato. «In quella posizione si sacrifica di meno e arriva più fresco sotto porta», ha spiegato il tecnico degli azzurri. I betting analyst di Stanleybet.it hanno fatto loro la considerazione dell’allenatore emiliano e ritengono che ancora una volta, nella sfida di domani al San Paolo contro il Parma, Insigne sarà uno degli uomini gol della partita. La sua rete, riferisce Agipronews, è valutata a 2,20, a poca distanza dall’1,60 assegnato a Milik, naturale favorito in quanto schierato come prima punta. Per il talento di Frattamaggiore un’altra doppietta - dopo quella rifilata al Torino - è data a 7 volte la scommessa, per una tripletta si salirebbe invece a 24,00. Più difficile, invece, chiudere il campionato da capocannoniere, impresa offerta a 75,00. Dall’altra parte del campo, invece, c’è da seguire Gervinho, protagonista di un incredibile coast to coast contro il Cagliari: l’ivoriano ancora in gol è dato a 4 contro 1.