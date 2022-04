Il big match di Pasquetta e della 33esima giornata di Serie A si gioca senza dubbio al Maradona:sono chiamate a vincere per continuare a inseguire i rispettivi traguardi. Gli uomini disono reduci dalla brutta sconfitta interna contro la Fiorentina, quelli didalla rimonta sofferta ai danni della Salernitana all'Olimpico, oltre al passaggio in semifinale di Conference League con la splendida tripletta dial Bodo/Glimt. Sarà anche la sfida tra due dei grandi bomber del nostro campionato, ovvero, vogliosi di reti dopo lo 0-0 dell'andata.Incontro numero 150 in Serie A tra Napoli e Roma: ben 51 delle precedenti 149 sfide sono terminate in parità (46 successi campani, 52 capitolini); solo contro il Torino la squadra campana ha pareggiato più gare nel massimo campionato (55).Sfida tra le due squadre che hanno messo a referto più gol su palla inattiva in questo campionato: 22 la Roma e 21 il Napoli; i giallorossi sono primatisti per reti su sviluppo di calcio d’angolo (11), i campani per quelle su sviluppo di punizione indiretta (sette).Considerando tutte le competizioni, otto delle 10 sconfitte subite dal Napoli in questa stagione sono arrivate allo stadio Maradona: solo in una stagione la squadra campana ha perso più gare interne, nel 1997/98 (11).Sfida tra i due attaccanti stranieri che hanno segnato più gol nel 2022 in Serie A: Tammy Abraham (9) e Victor Osimhen (7); l’attaccante della Roma è con 15 gol il miglior marcatore inglese dei maggiori cinque campionati europei 2021/22, quello del Napoli con 12 condivide il primato nigeriano con Taiwo Awoniyi dell’Union Berlino.(4-2-3-1): Meret; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Ruiz, Insigne; Osimhen.(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham.