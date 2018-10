A inizio marzo, nell’ultima sfida al San Paolo, Edinfu il grande protagonista con una doppietta che portò verso il 4-2 finale per laSette mesi dopo, iltargatocerca la rivincita, a pochi giorni dall’impresa sfiorata con il Paris Saint Germain in Champions League. Contro l’asso bosniaco, gli azzurri avranno un Insigne formato lusso: con sei gol realizzati finora, l’attaccante partenopeo si candida a un gol nel big match di domenica ed è proprio lui la prima scelta nelle scommesse Microgame sui marcatori, a 2,45. Quota che almeno sulla carta gli fa vincere il duello con Dzeko, stavolta piazzato a 3,25.Tra i corsi e ricorsi del confronto, spiccano anche Driesanche loro autori di un gol nel match di marzo: il belga ci riproverà partendo da 2,50, mentre per il talento turco, ora anche nel mirino dell’Arsenal, si sale a 4,00. Bomber a parte, traders e scommettitori si sbilanciano sulla vittoria del Napoli, che in campionato ha vinto tutte e quattro le partite giocate in casa: un altro successo si gioca a 1,75 ed è stato scelto nell’87% delle giocate; solo il 4% delle preferenze è andato sul «2» (a 4,50), mentre la «X» (3,80) ha ottenuto il 9% delle scelte. Identica la media gol per partita (tra fatti e subiti) delle due squadre: sia Napoli che Roma sono a 3,1 reti per incontro, un dato che in tabellone spinge forte sia l’Over, a 1,63, sia il Goal, a 1,58.