I partenopei di Mazzarri sono alla ricerca di punti preziosi per tornare all’assalto della zona Europa, dopo il solo punto ottenuto nelle ultime tre di campionato. I granata di Inzaghi, dopo la vittoria con il Verona e la sconfitta contro la Salernitana, cercano il successo per togliersi dall’ultima posizione in graduatoria.Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Gaetano, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: MazzarriOchoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Legowski, Salomon, Bradaric, Martegani; Candreva, Tchaouna, Simy . Allenatore: F. Inzaghi.