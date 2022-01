Iltorna in campo per laospita laal Maradona: gli azzurri di Spalletti (tornato negativo al Covid) cercano di trovare il successo, dopo la sconfitta interna con lo Spezia e il pari in emergenza con la Juve, per tenere il passo del Milan; i blucerchiati, invece, non hanno vinto nessuna delle ultime tre partite di campionato (pareggi con Venezia e Roma, sconfitta nell'ultimo turno con il Cagliari) e hanno bisogno di punti per tenersi a distanza dalla zona retrocessione.- I precedenti sono favorevoli al Napoli: 11 vittorie nelle ultime 12 sfide di Serie A contro la Samp, incluse tutte le ultime 6. Negli ultimi 10 incontri disputati nel girone di ritorno di campionato con i blucerchiati, gli azzurri hanno ottenuto 28 dei 30 punti disponibili (9 vittorie, 1 pareggio). L'ultimo successo esterno della Samp a Napoli risale al 1998 sotto Vujadin Boskov: da lì 11 successi partenopei e 2 pareggi.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna.: Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella.​