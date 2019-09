Dopo la spettacolare e drammatica trasferta di Torino, il Napoli è pronto a ripartire e lo fa dal San Paolo. Esordio stagionale tra le mura amiche per gli uomini di Ancelotti, che ritrovano il proprio pubblico dopo due trasferte consecutive a causa dei lavori all'impianto cittadino. Già, lavori che nei giorni scorsi hanno suscitato polemiche con le istituzioni, ad iniziare proprio da Carlo Ancelotti in persona. Il motivo è presto detto: ritardo nella consegna degli spogliatoi e lavori tutt'altro che ultimati. Ciò nonostante, il tecnico di Reggiolo è concentrato solo sul campo: l'obiettivo è riprendere il filo dopo il ko di Torino, nella speranza di trovare solidità difensiva dopo i sette gol subiti in due partite. Dall'altra parte c'è la Sampdoria di Di Francesco, ancora a zero punti dopo i ko contro Lazio (0-3) e Sassuolo (4-1).



PRECEDENTI E STATISTICHE - Bilancio positivo per i partenopei, che non perdono in casa - contro i blucerchiati - da 11 gare (9 vittorie, 2 pareggi). Nel conteggio totale, invece, i partenopei sono reduci da sei vittorie nelle ultime sette gare: l'unica eccezione è la gara di andata dell'anno scorso, con un rotondo 3-0 firmato anche dall'eurogol di Fabio Quagliarella. In campo, oggi, le due peggiori difese di quest'inizio di Serie A: l'obiettivo è provare a ritrovarsi.