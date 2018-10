Il Napoli, dopo aver perso lo scontro diretto con la Juventus, si è allontanato dallo scudetto e la sensazione è che ormai debba più che altro difendere il secondo posto. Nei piani alti della classifica c’è proprio il Sassuolo che arriva al San Paolo per un match che assume le sembianze di uno scontro Champions. I neroverdi non hanno molta affinità con il San Paolo, gli azzurri infatti sono imbattuti nei cinque precedenti casalinghi contro i neroverdi. Padroni di casa vincenti anche stavolta secondo i bookmaker, a 1.35, il successo degli emiliani è a 8.00, pareggio a 5.25. Si affrontano due dei migliori attacchi di questo campionato: 13 gol i partenopei, 15 i neroverdi. Gara dunque da Over 2,50, a 1.40, e con entrambe le squadre a segno, a 165.