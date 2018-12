Ildi Carlo Ancelotti vuole tenere il passo della, impegnata alle 20.30 sul campo della Roma. Al San Paolo per la 17a giornata di campionato arriva la Spal, reduce dallo 0-0 contro il Chievo nell’ultimo turno. Il Napoli è reduce da tre vittorie consecutive e non perde in Serie A dal match contro la Juve del 29 settembre; lainvece non vince dalla sfida con la Roma del 20 ottobre. Nei padroni di casa - secondi a -8 dalla Juve e a +6 sull’Inter - mancano per infortunio Allan, Mario Rui e Chiriches; negli ospiti assenti Missiroli e Thiam. La squadra di Semplici si trova a +4 sul terzultimo posto occupato dal Bologna.- Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoualam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens.- Gomis, Cionek, Djourou, Bonifazi; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match:: per i partenopei si tratta della striscia di successi consecutivi più lunga contro una singola avversaria nel massimo campionato. La SPAL ha vinto solo il 20% delle sfide di Serie A in casa del Napoli (tre su 15), l’ultima nel marzo 1961 - completano il quadro 10 successi partenopei e due pareggi. Il Napoli è imbattuto da 15 partite di massimo campionato contro squadre emiliane (12V, 3N), parziale in cui ha realizzato 42 reti (2.8 di media a match). Il Napoli arriva da tre successi consecutivi in campionato: i partenopei non vincono quattro partite di fila in una singola stagione di Serie A dallo scorso febbraio.(10V, 3N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte in casa dal settembre 2016 (22 in quel caso). La SPAL non vince da sette partite di campionato (4N, 3P): non registra una striscia più lunga senza successi in Serie A dallo scorso febbraio, quando perse l’ottavo incontro proprio contro il Napoli (0-1). Da una parte il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol nell’ultimo quarto d’ora di partita (12) in questa Serie A, dall’altra la SPAL è l’unica a non aver ancora trovato la rete in questo parziale di gara. Tra i giocatori attualmente alla SPAL, sono cinque quelli che hanno già segnato al Napoli in A (Floccari, Paloschi, Schiattarella, Petagna e Viviani, per un totale di 11 gol) - nessuna di queste marcature tuttavia è mai arrivata al San Paolo. Dopo aver segnato sette gol nelle prime 10 presenze di questo campionato, Lorenzo Insigne del Napoli non ha trovato la rete nelle ultime cinque – non colleziona sei partite di fila in A a secco di marcature dallo scorso febbraio. José Callejón del Napoli non trova il gol da 13 presenze di Serie A: questa è la sua seconda striscia più lunga senza reti dopo quella registrata tra il 2015 e il 2016 (26).