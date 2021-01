Dopo le otto partite tra le 12.30 e le 15, alle 18aspettando il posticipo tra Milan e Juventus delle 20.45. La squadra di Rino Gattuso è quinta a 28 punti e vuole rispondere alle vittorie di Roma, Sassuolo e Atalanta e provare ad accorciare sull'Inter. Gli ospiti invece sono diciottesimi a 11 punti e vivono un momento di crisi (3 sconfitte di fila). Assenze pesanti nei padroni di casa:. Ancora fuori Galabinov e Zoet invece tra le file degli ospiti.- ​Dopo(2N, 3P), il Napoli ha ottenuto il successo in tutte le successive cinque (tra campionato cadetto e Coppa Italia).(0-3 v Sampdoria nel settembre 2018); 25 i successi partenopei nel parziale (8N). L'ultimo pareggio in Serie A del Napoli contro una squadra neopromossa risale al 2-2 contro il Pescara dell'agosto 2016; da allora, 23 vittorie e due sconfitte per gli Azzurri contro squadre provenienti dalla Serie B. Dopo l'1-1 contro il Torino alla 14ª giornata, il Napoli potrebbe pareggiare due partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2019 (contro Atalanta e Genoa).Dopo aver raccolto sette punti nelle prime quattro trasferte in Serie A, lo Spezia ne ha ottenuto solo uno nelle tre più recenti nella competizione, incassando 2.7 gol in media a partita nel parziale. Le ultime sei reti casalinghe del Napoli in Serie A sono tutte arrivate nel 2° tempo, ciascuna segnata da un giocatore diverso.