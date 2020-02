Luci al San Paolo per il secondo anticipo della 26esima giornata di Serie A, alle 20.45 il Napoli ospita il Torino: gli azzurri, reduci dal pari interno contro il Barcellona in Champions League, vogliono cercano il terzo successo consecutivo per consolidare il sesto posto e mettere pressione alla Roma quinta; i granata invece vogliono provare a spezzare la striscia aperta di cinque sconfitte consecutive (sei contando la Coppa Italia contro il Milan, rinviato lo scorso turno di campionato contro il Parma) per allontanarsi dalla zona retrocessione.





STATISTICHE E PRECEDENTI - Il bilancio delle ultime 15 gare tra Napoli e Toro sorride ai primi, con una sola sconfitta nel 2015: da lì dieci vittorie e quattro pareggi, di cui tre negli ultimi quattro confronti. In generale, il Torino è la squadra contro cui gli azzurri hanno ottenuto più pareggi in Serie A (54). Gattuso deve sfatare il tabù San Paolo: quattro sconfitte nelle prime cinque alla guida del Napoli, record negativo per un allenatore azzurro nella storia della Serie A. Moreno Longo ha perso le prime due partite da tecnico del Torino: l'ultimo allenatore a collezionare tre sconfitte alle prime tre è stato Lido Vieri nel 1995/96.



Fischio d'inizio ore 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Napoli-Torino.



FORMAZIONI UFFICIALI



Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti​.



