Dopo la vittoria in Europa League contro lo Zurigo, iltorna in campo al San Paolo contro il Torino e cerca la vittoria dopo il pareggio per 0-0 dell’ultimo turno con la Fiorentina. La squadra di Ancelotti cerca i tre punti per riportarsi a 11 punti di distanza dalla Juventus, che venerdì ha vinto 3-0 nell’anticipo col Frosinone.. Il Torino arriva al match dalla vittoria di misura per 1-0 contro l’Udinese grazie a un gol di Ola Aina. Nell’ultima gara in trasferta, la squadra di Mazzarri ha pareggiato 0-0 sul campo della Spal., sconfitte da Milan e Genoa.- Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik.- Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Berenguer; Belotti.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match: i(1N), parziale in cui ha sempre realizzato almeno due reti (22 in totale, 3.1 di media a match)(1-2 firmato Bianchi e Rosina): da allora quattro vittorie azzurre e due pareggi, tra cui il 2-2 nell’ultimo match di maggio 2018. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato: non arriva a quattro clean sheet consecutivi in Serie A da novembre 2015.(quattro), il Napoli ha chiuso con questo risultato due delle ultime tre partite di Serie A. Il Torino ha collezionato tre clean sheets nelle ultime tre partite di campionato: è da aprile 1988 che non rimane quattro gare di fila di Serie A senza subire gol. Solo la Juventus (68) ha subito meno tiri nello specchio di Torino (80) e Napoli (81) in questa Serie A. Gli ultimi otto gol del Torino in campionato sono stati segnati da otto giocatori diversi, cinque dei quali da difensori. L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato cinque gol nelle sette partite giocate da titolare contro il Napoli in Serie A: contro nessuna squadra ha realizzato più reti tra quelle attualmente presenti nel massimo campionato. L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha partecipato attivamente a 10 gol nelle ultime cinque presenze di Serie A contro il Torino (sei reti, quattro assist).