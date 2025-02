Getty Images

Ilprova lo strappo per mettere pressione all'Inter nella lotta Scudetto. Gli azzurri di Antonio Conte ospitano l'al Maradona nel posticipo della 24esima giornata di Serie A, calcio d'inizio fissato alle 20.45.I partenopei, dopo il pareggio sul campo della Roma e la sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina nel recupero della 14esima giornata, sono primi in classifica a +3 sui nerazzurri, impegnati lunedì ancora contro la Viola.I friulani di Kosta Runjaic invece di punti ne hanno 29 e sono in cerca di continuità: hanno battuto il Venezia nello scorso turno, ritrovando il successo dopo i soli tre punti nelle precedenti cinque giornate (pareggi con Torino, Verona e Atalanta, sconfitte con Como e Roma).

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.. Conte.: Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca.. Runjaic.