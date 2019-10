Alle 18 al San Paolo il Napoli ospita il Verona per la seconda partita in programma per l’8a giornata di campionato. La squadra di Ancelotti, quarta a 13 punti, ospita quella di Juric, decima a quota 9. I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 contro il Torino nel match prima della sosta; gli ospiti invece nell’ultima gara hanno vinto 2-0 contro la Sampdoria nell’ultima sfida con Di Francesco sulla panchina dei blucerchiati. Dirige il match l’arbitro Marco Piccinini.







STATISTICHE E PRECEDENTI - Di seguito le statistiche fornite da Opta per il match. L’ultimo pareggio tra Napoli e Verona in Serie A risale all'aprile 1988: da allora 15 successi partenopei e tre veneti. Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 gare interne di Serie A contro il Verona: solo contro il Como (11) ha registrato una striscia di successi in casa più lunga nella sua storia nella massima serie. Il Napoli ha guadagnato 13 punti in questo inizio di campionato, in tutte le ultime tre stagioni di Serie A la squadra partenopea era partita meglio (14 punti nel 2016/17, 21 nel 2017/18 e 15 nel 2018/19). Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime nove partite casalinghe in campionato, dopo che aveva ottenuto cinque clean sheet nelle precedenti sette. Il Verona ha ottenuto nove punti nelle prime sette partite di questo campionato: la squadra gialloblù è retrocessa solo in una delle tre occasioni in cui ha ottenuto così tanti punti nelle prime sette gare di Serie A (2001/02), nell’era dei tre punti a vittoria. Il Verona ha segnato un gol in tutte le ultime sei trasferte di Serie A: la squadra gialloblù ha raggiunto una striscia più lunga solo nel 1983 (nove gare esterne di fila in rete). Il Napoli è andato a segno con otto giocatori diversi, nessuna squadra ne conta di più nella Serie A 2019/20 (alla pari dell’Inter). Il Verona ha segnato il 33% delle proprie reti da fuori area in questo campionato (due su sei): percentuale record nella Serie A 2019/20.



