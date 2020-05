Pazza idea per lo Scudetto: torna in voga l'opzione partita secca per l'assegnazione del tricolore. Come riporta Cittaceleste.it, la ripresa del campionato è ancora incerta: i club si stanno ricominciando ad allenare, ma da qui a giocare e riprendere la stagione il cammino è ancora lungo. Ed è sorta una pazza ipotesi.



SERIE A FINALE SCUDETTO - Una finale scudetto che deciderebbe il vincitore del campionato 2019-2020: l'opzione potrebbe essere discussa nel prossimo consiglio federale per assegnare almeno il titolo, che altrimenti resterebbe vacante. Entro qualche giorno se ne potrebbe sapere di più, ma la finale si giocherebbe a Roma, una delle città meno colpite dal contagio.