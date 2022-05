Il calcio italiano va alla conquista dell'America. La Serie A sta provando a ritagliarsi un suo spazio nel mercato degli Stati Uniti. Da qualche mese la Lega del presidente Lorenzo Casini ha aperto un ufficio a New York, dove in questi giorni c'è la mostra temporanea "Calcio is Back" in Madison Avenue a Manhattan.



Martedì il Metropolitan Museum ospiterà il gala della Serie A con diversi dirigenti delle squadre italiane e alcuni grandi ex calciatori come Del Piero, Pirlo, Nesta e Cannavaro.

Invece, sempre secondo il Corriere della Sera, è stato abbandonato il progetto di organizzare un mini-campionato italiano in Florida a novembre durante il Mondiale: difficoltà organizzative e forse la Fifa non gradiva.