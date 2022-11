. La maggior parte dei club ha manifestatoa somma totale dovuta dalle società di A, B e C. A tal proposito è arrivatache al 15 dicembre vedranno scadere i termini per il versamento degli oneri fiscali.Il nuovo emendamento prevederà sicuramenteUna manovra necessaria, che offrirà un po’ di ossigeno ai tanti club che rischierebbero altrimenti di indebitarsi ulteriormente per poter corrispondere gli oneri fiscali., che in questi anni non ha mai avuto problemi di liquidità e che in passato si era già scagliata contro quei club che, agevolati dal rinvio delle imposizioni, avevano potuto utilizzare quei soldi sul mercato, per rinforzare la rosa.durante l’evento promosso dal Corriere della Sera, “Sport Industry Talk”: “Io ho dato parere positivo ma sarà il ministero dell’economia a decidere. Poi servirà prendere provvedimenti federali per cui chi chiede la dilazione non possa usare quei soldi per fare acquisti. Chi chiede la dilazione per cinque anni, deve avere un saldo zero in ambito del mercato, per garantire una parità nelle competizioni. Quindi, prima si vende e dopo si compra”.che entro il prossimo 15 dicembre dovranno varare il nuovo emendamento a salvezza del calcio italiano.