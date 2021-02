Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi sette derby tra campionato e Coppa Italia ed è quello dell’andata. La tradizione degli ultimi anni e l’ottimo periodo di forma della squadra di Conte – che non perde in campionato da inizio gennaio - spingono le quote a virare decisamente sull’Inter, la cui vittoria nel derby di domenica è data a 2,00. Il successo del Diavolo è invece offerto a 3,50, il pareggio vale 3,60. Solo in due occasioni gli uomini di Pioli non hanno segnato quest’anno in Serie A, mentre i nerazzurri provengono dalle tre reti rifilate alla Lazio: emozioni assicurate con l’Over a 1,70 e il Goal, a 1,61, che prevale nettamente sul No Goal. Negli ultimi cinque derby del resto non si è mai andati sotto le 2 reti complessive. Il risultato più probabile è l’1-1 a 6,60 che però non si vede dal 23 novembre 2014. Lo score identico a quello dell’andata (2-1) a favore del Milan, invece pagherebbe 20 volte la posta. Sempre domenica è in programma la sfida tra Atalanta e il Napoli. Il fresco precedente in Coppa Italia non sorride agli uomini di Gattuso che non espugnano Bergamo da più di due anni, quando a dicembre 2018 si imposero per 2-1 nell’allora “Atleti Azzurri d’Italia”. Reduci dal brutto ko contro il Granada in Europa League, i partenopei sono dati sfavoriti dalle quote che vedono un successo dell’Atalanta a 1,85, a fronte dell’affermazione esterna degli azzurri offerta a 3,90. Anche in questo caso si preannuncia una partita ricca di gol tra la seconda e la quarta squadra per produzione di reti in stagione: tutti gli indizi portano a un Over a 1,62 e a una ancor più alta probabilità che entrambe segnino (il Goal è dato a 1,56).

Sabato torna in campo la Lazio per riscattare il passo falso di San Siro contro l’Inter e avvicinarsi al meglio alla gara di Champions League con il Bayern Monaco. I biancocelesti sono favoriti a 1,67 contro la Sampdoria, che all’andata si impose per 3-0: il successo dei blucerchiati contro Inzaghi pagherebbe 4,70 la posta giocata. Immobile e compagni vanno a segno da 18 partite di fila, ma subiscono una media di 1.3 gol a partita: l’Over e il Goal sono offerti con la stessa quota, a 1,60. Si dovrebbe profilare un successo anche per la Roma, impegnata domenica sera a Benevento: la vittoria della squadra di Fonseca è data a 1,58 contro il 5,00 dei padroni di casa. Il 5-2 dell’andata a favore dei giallorossi spiega in parte il più basso Over di questo turno di campionato, a 1,47. Oltre a Milan-Inter, c’è anche il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna nella giornata di sabato. L’«1» prevale a 2,30, mentre il «2» si gioca a 3,05. Quote completamente diverse, almeno per la vittoria finale, quelle tra Juventus e Crotone con i bianconeri a dir poco favoriti a 1,16. L’impresa dei calabresi, che mai hanno vinto contro la Signora, paga 16 volte la posta giocata.