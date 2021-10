Per la Serie A è tempo di nuova sperimentazione e dopo essere stato uno dei paesi pionieri nella sperimentazione della tecnologia VAR, l'Italia si prepara a svolgere lo stesso ruolo anche per quanto riguarda la tecnologia relativa al fuorigico.



Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa e media, nel girone di ritorno di quest'annata di Serie A sarà infatti sperimentato, ma senza effettiva messa in atto in campo, l'offside semiautomatico.



Praticamente, sfruttando gli ultimi sviluppi tecnologici, la macchina provvederà ad un tracciamento in tempo reale sia della posizione degli attaccanti rispetto al pallone, ma anche all'ultimo difensore valido per tenerlo in gioco. In questo modo, dalla sala VAR la segnalazione del fuorigioco avverrebbe in tempo reale e non solo a gioco fermo.