Non c'è nessun giocatore della Juventus capolista nella Top 11 invernale della Serie A stilata da Opta e basata sui dati statistici. La formazione bianconera, complice Supercoppa e percorso in Champions, non ha brillato per rendimento statistico nei singoli giocatori e, anche per questo nessuno dei bianconeri, nemmeno Cristiano Ronaldo, fa parte di questa classifica.



Guidano invece Napoli e Milan, con tre giocatori ciascuno mentre un plauso va anche all'Atalanta con due. Chiudono Lazio, Sampdoria e Inter con 1 giocatore ciascuna. Il 3-4-3 premia quindi le rincorse delle formazioni in lotta per un piazzamento europeo e penalizza chi, il campionato, è a un passo dal vincerlo.



Ecco nella nostra gallery gli 11 giocatori scelti da opta.