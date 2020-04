Secondo quanto riportato da Repubblica, non sono solo Torino e Brescia (che hanno preso posizione pubblicamente) i club che vorrebbero a questo punto chiudere la stagione e ripartire a settembre. Ci sono diversi club, anche importanti, che non vorrebbero più tornare in campo.



Il compito dei presidenti di FIGC e Lega Calcio, Gabriele Gravina, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo è quindi sempre più complicato perchè sebbene siano tutti per la ripartenza, i tempi a disposizione si fanno sempre più stretti.