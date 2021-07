Nella giornata di oggi in uno dei più noti hotel di Milano si sono ritrovati Giuseppe Marotta, Paolo Scaroni, Aurelio De Laurentiis, Enrico Preziosi, Maurizio Setti e Tommaso Giulini. Tutti gli uomini di rappresentanza di Inter, Milan, Napoli, Genoa, Veron e Cagliari si stanno sedendo attorno allo stesso tavolo per portare avanti la battaglia dei club di Serie A per la riapertura degli stadi. Assente invece la Juve.



Una situazione ancora in stallo con i club che puntano alla riapertura delle strutture senza alcuna limitazione sulla capienza, mentre ad oggi è ancora tutto in fase di definizione con l'idea del governo che resta quello di aprire, ma solo al 25% almeno per l'inizio. La richiesta dei club è quella di fare chiarezza il prima possibile.