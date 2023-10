Il canale dellarimane una delle opzioni sul tavolo erilancia per la sua creazione: come riporta Il Sole 24 Ore, il fondo statunitense - che nel 2021 ha concesso un finanziamento dae agli, azionisti di maggioranza dell'- ha presentato unaOaktree, assistito da, vuole contribuire a finanziare la realizzazione del canale per offrire le partite della Serie A direttamente ai consumatori senza passare da un broadcaster come: nella proposta, si legge,ed eventuali ulteriori investimenti da parte del fondo californiano sarebbero legati al fondo californiano.Oaktree, che oltre al finanziamento da 275 milioni a Suning per l'Inter (da ripagare entro maggio), nei mesi scorsi aveva già messo nel mirino la Lega Serie A: aveva presentato un'offerta preliminare non vincolante per investire, con un finanziamento pari a 1 miliardo di euro oltre a 750 milioni per acquisire il 5% della media company.L'offerta per il canale della Lega al momento non è valutabile in quanto non conforme al processo per la vendita dei diritti televisivi del campionato.. Dopo l'assemblea della scorsa settimana e i successivi approfondimenti nel corso degli ultimi giorni, è prevista una nuova riunione dei club: nel caso in cui le società decidessero di respingere definitivamente le offerte dei broadcaster, la Lega procederebbe con l'apertura delle sei buste contenenti le manifestazioni di interesse per la creazione del canale.