Assegnato lo scudetto, assegnata la Coppa Italia, è ora la zona Champions a tenere alto l’interesse di un campionato che ha anche emesso i verdetti in coda, anche se sono ancora da disputare gli ultimi novanta minuti della stagione. Oltre all’Inter che ha vinto lo scudetto, si legge in una nota, anche l’Atalanta ha staccato il pass per disputare per la terza volta di fila la competizione continentale più ambita. Con due posti assegnati, ne rimangono da attribuire solo altri due per i quali sono in corsa tre squadre con la Juve che rincorre ed è in ritardo di un punto su Milan e Napoli a 76 punti. Elevato il rischio per tutte di rimanere fuori dalla Champions se, a pari punti con altra squadra, non quadreranno alcuni criteri come i punti fatti negli scontri diretti, la differenza reti sempre negli scontri diretti, la differenza reti totale, i gol fatti totale e l’eventuale sorteggio. Un intreccio di possibilità che rendono trepida l’attesa delle gare che si svolgeranno domenica sera, in contemporanea, alle 20:45. Le tre partite in odore di Champions sono: Atalanta – Milan, Bologna – Juventus e Napoli - Verona. Per i rossoneri l’imperativo è vincere perché con questo risultato non avrebbero bisogno di conoscere l’esito delle altre due gare per staccare il pass continentale e concluderebbero la stagione al secondo posto. Ma dovrà vedersela contro una Dea con il dente avvelenato per aver perso una Coppa Italia, mai come questa volta alla portata, e che ambisce a sfregiarsi del titolo platonico di vicecampioni d’Italia. Ambizioni contro che si tramutano sulla lavagna in una partita da tripla con l’1 a 2,45, il 2 a 2,40 e l’X a 3,50. Il punto di vantaggio sulla Juve, invece, è il viatico giusto per il Napoli per affrontare un Verona, che ospita al Maradona, che non ha più nulla da chiedere al campionato avendo centrato da tempo l’obiettivo permanenza. In caso concluda il torneo a pari punti con il Milan e con la Juve è in svantaggio con i rossoneri ma in vantaggio con i bianconeri nella differenza reti generale. Per la bandiera delle scommesse successo alla portata per gli azzurri di Gattuso e offre l’1 popolare a 1,18, lontanissimo dal 2 a 10,40 e con l’X a 6,75. La Juve, infine, per rigiocare la Champions deve innanzitutto vincere con il Bologna e nel contempo sperare che il Napoli non vinca con il Verona o il Milan non vinca in quel di Bergamo. Nel caso le tre concludessero la stagione agonistica a tutte a 76 punti toccherebbe al Napoli rimanere fuori dalla Champions. Molto basso, anche in questo caso, il moltiplicatore proposto per il successo di Ronaldo & c. appena a 1,22, lontano dall’8,50 raccomandato per l’1 dei bolognesi e con l’X suggerito a 5,90.