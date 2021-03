. La Serie A osserva e cerca, faticosamente, di prendere spunto. Le riflessioni post-debacle europea hanno concordato su un punto fondamentale:. Per farlo, serve puntare sui tanti giovani di qualità pronti al grande salto, migliorando i settori giovanili e il reparto scouting. Cosa che, all'estero, fanno da anni.. Non necessariamente i 10 più forti, anzi. Non troverete Youssoufa Moukoko - stellina della Germania destinata a raccogliere l'eredità di Haaland al Dortmund - o Francisco Trincão - portoghese compagno di Leo Messi al Barcellona.Il primo nome che proponiamo è, punto fermo dell'Olanda. Attaccante dell'AZ, ha segnato 12 gol in 25 partite di Eredivisie: su di lui, oltre al Siviglia, ha messo da tempo gli occhi il, alla ricerca di una punta per il dopo-Ibrahimovic ma che possa già unirsi al gruppo per convivere con lo svedese. Classe 2001, è un profilo perfetto per la politica di Elliott: i rossoneri potrebbero tornare alla carica nei prossimi dialoghi con Mino Raiola.