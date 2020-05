La Serie A stila il piano per la ripartenza con diverse opzioni sul tavolo: l'ultima prevede per il 13-14 giugno il recupero delle gare della sesta giornata di ritorno (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma), poi dal weekend successivo ripresa del calendario regolare. Serie A contraria a playoff e playout per questa stagione, ma il discorso cambia per la prossima: secondo Tuttosport, playoff e playout potrebbero essere inseriti da inizio stagione (19 turni regolari e poi spareggi) per poter concludere un campionato compreso tra un avvio ritardato e l'Europeo in estate. Un 'una tantum' concesso alla Figc dalla norma ('lodo Gravina') inserita nel Decreto rilancio e che consente di cambiare i format solo per la prossima stagione.