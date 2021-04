Dopo i 3 anticipi del sabato che hanno spostato il mirino della corsa salvezzacon altre 5 gare e con un grande focus sia sulla parte alta della classifica che sulla zona retrocessione.Si parte alle 12.30 conun autentico scontro diretto per uscire, definitivamente o quasi, dalla zona a rischio per non retrocedere. Alle 15ospita ilper ritrovare una vittoria che porterebbe Conte (pronto ad esplodere) un passo più vicino allo scudetto, ma è al Franchi inche saranno puntati i riflettori più importanti data la protesta dei tifosi viola e le preoccupazioni Champions di quelli bianconeri. Alle 18 ildeve far risultato per continuare a sognare la salvezza in casa contro unache ora ha il Sassuolo a -3 (per un piazzamento Europeo) e che giovedì si giocherà l'andata delle semifinali di Europa League con il Manchester United. Infine chiudealle 20.45 che ospita ilper poter volare, momentaneamente, al secondo posto in classifica.DOVE VEDERLE IN TV - Il lunch match domenicale Benevento-Udinese è come sempre ad appannaggio di Dazn che trasmetterà la gara in streaming e su Dazn One (209 del satellite). Anche l'Inter alle 15 sarà visibile contro il Verona sulla piattaforma Dazn e sul canale Dazn One (209 del satellite), mentre Fiorentina-Juve sarà trasmessa da Sky sui canali Sky sport Serie A (202) e Sky Sport (251). Stessa visibilità sui canali satellitari Sky anche per Cagliari-Roma alle 18 che sarà visibile su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (251). Chiude infine Atalanta-Bologna per cui raddoppiano i canali satellitari con visbilità su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (251).Ecco tutte le probabili formazioni, sfoglia la gallery per le ultime novità.(3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.