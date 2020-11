Prosegue oggi la nona giornata di Serie A. Dopo i tre anticipi di ieri e in vista del doppio posticipo del lunedì Torino-Sampdoria e Genoa-Parma, il programma della domenica presenta cinque partite.



Si parte alle 12.30, con la Lazio che ospita all'Olimpico l'Udinese. Alle 15.00 tocca al Milan, ancora senza Ibrahimovic: avversaria la Fiorentina, Prandelli cerca i primi punti nella seconda esperienza in viola. In contemporanea, il Bologna riceve il Crotone. Alle 18.00 spazio al Cagliari, che alla Sardegna Arena sfida lo Spezia. In serata, invece, il big match tra Napoli e Roma.



PROBABILI FORMAZIONI



Lazio-Udinese (ore 12.30, Dazn)



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka



Milan-Fiorentina (ore 15.00, Dazn)



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic



Fiorentina (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Borja Valero; Castrovilli; Ribery, Vlahovic



Bologna-Crotone (ore 15.00, Sky)



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy



Cagliari-Spezia (ore 18.00, Sky)



Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Waluwiewicz, Klavan, Carboni; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti



Spezia (4-4-2): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Acampora; Gyasi, Nzola, Farias



Napoli-Roma (ore 20.45, Sky)



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens



Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko