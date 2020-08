Si apre oggi la 38esima e ultima giornata di, con i primi anticipi. Tante big in campo, con gli ultimi verdetti in bilico. La prima sfida è quella tra, con fischio d’inizio alle ore 18.Alle 20.45 a Bergamo ci si gioca invece il secondo posto, con unche promette spettacolo. Al San Paolo invece Ciro, praticamente sicuro di vincere la Scarpa d’Oro, va a caccia del record di gol di Gonzalocontro il, l’ex squadra del Pipita. L’attaccante dellaè a quota 35, Higuain si fermò a 36 (con soli 3 rigori). In campo poi anche lacampione d’Italia, in una passerella all’Allianz Stadium contro lain preparazione del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro ildovrebbe ricorrere a un massiccio turnover: potrebbe riposare persino. Ildiprova a chiudere con una vittoria un periodo d’oro, che è valso al tecnico la conferma sulla panchina rossonera: a San Siro, questa sera alle 20.45, arriva ildiDazn trasmetterà le sfide trae tra. Su Sky, invece, il resto del programma:(Dazn, ore 18)(4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mateju, Semprini; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Ayé.(4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella.(Dazn, ore 20.45)(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; D. Zapata.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.(Sky, ore 20.45)(4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.(3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.(Sky, ore 20.45)(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.(3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Nandez, Ladinetti, Ionita, Mattiello; Simeone, Paloschi.(Sky, ore 20.45)(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.