LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo i cinque anticipi di venerdì e sabato, che hanno visto i successi di Roma, Atalanta e Fiorentina, oltre ai pareggi di Benevento-Torino e Udinese-Inter,. Si parte alle, con lache ospita ilnel lunch match. Ghiotta occasione per i bianconeri, che possono approfittare del passo falso di Milan e Inter. Allec'è l'insidiaper il, chiamato a riscattare il ko in Supercoppa. In contemporanea, ilriceve il. Allesfida dal profumo d'Europa all'Olimpico, dove laospita il. Chiude il posticipo traSzczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Ronaldo, MorataSkorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; BarrowSilvestri; Dawidowicz; Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; KalinicOspina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; PetagnaPerin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, ShomurodovCragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; SimeoneReina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, ImmobileConsigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traore, Djuricic, Boga; CaputoSepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, GervinhoAudero, Bereszynski; Yoshida, Colley, Augiello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Keita