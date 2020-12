Cagliari-Inter: diretta streaming sulla piattaforma Dazn e sul canale 209 del satellite Dazn1

diretta streaming sulla piattaforma Dazn e sul canale 209 del satellite Dazn1 Bologna-Roma: trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251).​

trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251).​ Napoli-Sampdoria : Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 252)

: Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 252) Atalanta-Fiorentina : diretta streaming sulla piattaforma Dazn e sul canale 209 del satellite Dazn1.

: diretta streaming sulla piattaforma Dazn e sul canale 209 del satellite Dazn1. Genoa-Juventus : Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

: Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251). Milan-Parma: Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

Napoli-Sampdoria: Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 252)

Dopo i 4 anticipi del venerdì e del sabato con risultati anche sorprendenti come il ko della Lazio col Verona prosegue con 6 importantissime gare il programma dell'11esima giornata di Serie A che vedrà in campo praticamente tutte le big del nostro campionato in una sorta di giornata revival che non si vedeva da molto tempo. Si parte alle 12.30 con Cagliari-Inter poi alle 15 tocca ad Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma e Napoli-Sampdoria. Alle 18 la Juventus fa visita al Genoa mentre alle 20.45 chiude la capolista Milan a San Siro contro il Parma.Tante partite, tanti canali e programmazioni differenti, ecco chi trasmetterà le gare.