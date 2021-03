Una domenica da non fallire. Prima della sosta per le nazionali, sono sei le partite in programma oggi per la. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia contro Parma, Crotone e Cagliari - oltre al rinvio di Inter-Sassuolo - oggi ci sono in palio punti importanti per le zone alte della classifica.Si parte alle, con Ivan Juric che ospita il suo maestro Gasperini: l'è di scena al Bentegodi e contro ilcerca riscatto dopo il 3-1 subito a Madrid. Alleè il turno delladi Pirlo, che contro ilnon può sbagliare se vuole credere ancora nel sogno scudetto. In contemporanea, lava a, mentre lariceve il. Alletocca aldi Pioli, reduce dal ko casalingo contro il Manchester United: rossoneri di scena al Franchi contro lasenza Calabria, Romagnoli Leao, Rebic e Mandzukic, ma con Ibra dal 1'. In serata, invece, il big-match: laospita ilall'Olimpico.Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani: Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, LasagnaGollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Zapata, MurielBuffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, MorataMontipò; Improta, Caldirola, Tuia, Barba; Hetemaj, Viola, Tello; Ionita, Caprari; LapadulaAudero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Jankto; Gabbiadini, QuagliarellaSirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Linetty, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, BelottiMusso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Larsen; Pereyra; LlorenteReina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, ImmobileDragowski; Pezzella, Milenkovic, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, VlahovicDonnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; IbrahimovicPau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; DzekoOspina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens