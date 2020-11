Fiorentina-Benevento (ore 12.30, Dazn)

Inter-Torino (ore 15.00, Dazn)

Verona-Sassuolo (ore 15.00, Sky)

Roma-Parma (ore 15.00, Sky)

Sampdoria-Bologna (ore 15.00, Sky)

Udinese-Genoa (ore 15.00, Sky)

Napoli-Milan (ore 20.45, Sky)

Dopo gli anticipi di ieri, con i successi di Lazio e Juve e il pareggio tra Spezia e Atalanta,Si parte alle, con lache riceve ilnell'esordio-bis di Cesare Prandelli sulla panchina viola. Spazio alla difesa a quattro, si rivede Vlahovic dal 1'. Alletocca all', impegnata contro il: davanti torna Lukaku, affiancato da Sanchez, mentre riposa Lautaro. In contemporanea, lariceve il: ancora out Dzeko, c'è Borja Mayoral, mentre Pellegrini parte dalla panchina. Ilospita il: Juric si affida a Kalinic, De Zerbi sceglie Raspadori per sostituire Caputo. La, invece, affronta il: Ranieri ritrova Candreva, Mhajlovic punta su Barrow.Allespazio a, mentre in serata c'è: Gattuso sceglie Mertens falso nove per sopperire all'assenza di Osimhen, Bonera - in panchina al posto di Pioli - ritrova Rebic.Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Duncan; Kouame, Castrovilli, Ribery; VlahovicMontipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Sau; LapadulaHandanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, SanchezSirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, BelottiSilvestri; Cetin, Magnani, Ceccherini; Colley, Tameze, Ilic, Dimaro; Barak, Zaccagni; KalinicConsigli; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; RaspadoriMirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; MayoralSepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Alves, Pezzella; Kucka, Cyprien, Kurtic; Gervinho, IngleseAudero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, QuagliarellaSkorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; PalacioMusso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, LasagnaPerin; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Czyborra; Shomurodov, ScamaccaMeret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Elmas, Insigne; MertensDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic