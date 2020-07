, iniziata ieri con gli anticipi tra Parma e Atalanta (1-2) e Inter e Napoli (2-0). Tutti in campo in questo caldo mercoledì di fine luglio: si parte allecon ildi Stefano Pioli di scena a Marassi contro la. I rossoneri inseguono il quinto posto, attualmente occupato dalla Roma (+4). Alla stessa ora laè chiamata a rispondere ad Atalanta e Inter nella corsa al secondo posto: i biancocelesti ospitano all'Olimpico il già condannato. Fari puntati sulla Dacia Arena di: in caso di sconfitta, ilsarebbe aritmeticamente retrocesso in Serie B. I salentini farebbero ritorno anticipato in serie cadetta anche nel caso in cui ilvinca: rossoblu di scena al Mapei Stadium contro il. Chiude il programma delle 19.30 la sfida traAlle, invece, è il turno dellacampione d'Italia: bianconeri di scena a. In contemporanea, lafa visita alcon l'obiettivo di blindare la quinta posizione, mentre lariceve ilDazn trasmetterà le sfide tra Verona e Spal e tra Cagliari e Juve. Su Sky, invece, il resto del programma: Lazio-Brescia, Samp-Milan, Sassuolo-Genoa, Udinese-Lecce, Fiorentina-Bologna e Torino-Roma.Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; La Gumina, QuagliarellaDonnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; IbrahimovicSktrakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, ImmobileJoronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Mangraviti; Spalek, Tonali, Bjarnason, Zmrhal; Ayé, TorregrossaConsigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; CaputoPerin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Lerager, Schone, Jagiello, Criscito; Pandev, PinamontiMusso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, NestorovskiGabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Pajer, Petriccione, Barak; Falco, Mancosu; LapadulaSilvestri; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; PazziniLetica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; Murgia, Valdifiori, Dabo; D'Alessandro, Petagna, Di FrancescoCragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Ionita, Rog, Lykogiannis; Pereiro; Joao Pedro, SimeoneBuffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Coccolo; Ramsey, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, RonaldoUjkani, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meitè, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, MillicoPau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; DzekoTerracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, RiberySkorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander