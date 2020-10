Dopo gli anticipi del sabato, torna in campo oggi la quinta giornata di Serie A. Si parte alle 12.30, con il lunch match tra Cagliari e Crotone. Alle 15.00 ecco la sfida tra due grandi amici: Inzaghi e Gattuso, in Benevento-Napoli, promettono spettacolo. Parma-Spezia è già una sfida salvezza, mentre alle 18.00 Fiorentina-Udinese è decisiva per Iachini. In serata la Juve ospita il Verona. Di seguito le probabili formazioni:



Cagliari-Crotone (ore 12.30, Dazn)



Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Rog, Marn; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy



Benevento-Napoli (ore 15.00, Dazn)



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letzia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz; Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen



Parma-Spezia (ore 15.00, Sky)



Parma (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius



Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Deiola, Bartolomei, Mora; Verde, Nzola, Gyasi



Fiorentina-Udinese (ore 18.00, Sky)



Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Callejon; Bonaventura; Vlahovic



Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka



Juventus-Verona (ore 20.45, Sky)



Juventus (3-4-1-2): Szczesny: Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine