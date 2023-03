Prenderà il via a partire dalle 11.15 presso l'Hotel Gallia di Milano l'ennesima assemblea della Lega Serie A che vedrà protagonisti i dirigenti di tutte e 20 le squadre. Ancora una volta si discuterà di fondi di investimento e banche d'affari interessate ad investire nel nostro calcio, ma anche dell'annoso problema dei diritti tv e dei nuovi bandi. Non sarà facile trovare una quadra perchè su entrambi i temi ci sono due fronti di alleanze spaccate che fanno capo a De Laurentiis e Lotito.



ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Riforme organizzative.

5. Manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento.

6. Ripartizioni Diritti AV: quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive

2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1° marzo 2018, Decreto Lotti).

7. Proposte per la realizzazione del Canale Radio di Lega Serie A stagioni 2022/23,

2023/24 e 2024/25.

8. Accordo di sponsorizzazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e

l’internazionalizzazione delle imprese italiane: rinnovo per la stagione sportiva

2023/24.

9. Iniziative a sostegno dell’Ucraina.

10. Varie ed eventuali.