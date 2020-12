LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino-Bologna (ore 12.30, Dazn)

Benevento-Genoa (ore 15, Sky Sport 254)

Cagliari-Udinese (ore 15, Dazn)

Inter-Spezia (ore 15, Sky Sport 253)

Sassuolo-Milan (ore 15, Sky Sport 202)

Atalanta-Roma (ore 18, Sky Sport 202)

Lazio-Napoli (ore 20.45, Sky Sport Uno)

Dopo gli anticipi di ieri, con il pareggio tra Fiorentina e Verona e i successi di Sampdoria e Juventus, rispettivamente contro Crotone e ParmaSi partecon la delicata sfida per la corsa salvezza traquattro incontri: duello a distanza per la vetta tra ilcapolista, impegnato in casa del Sassuolo, e l'che ospita lo Spezia; stesso orario per Cagliari-Udinese e Benevento-Genoa., chiude: Milinkovic; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.. Giampaolo.: Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.. Mihajlovic.: Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Ionita, Improta; Iago Falque, Caprari; Lapadula.. F. Inzaghi.: Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Pjaca; Scamacca, Shomurodov.. Maran.: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.. Di Francesco.: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.. Gotti.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.. Conte.: Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.. Italiano.: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.. De Zerbi.: G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.. Pioli.: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.. Gasperini.: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.. Fonseca.: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkvic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.. S. Inzaghi.: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.. Gattuso.