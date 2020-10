Dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Sampdoria, prosegue oggi il programma della terza giornata di Serie A. Solo due le sfide in programma oggi: rinviata, infatti, Torino-Genoa inizialmente in programma alle 18.00.



Si parte alle 15.00, con il Sassuolo che ospita il Crotone al Mapei Stadium. Neroverdi reduci da un pari e una vittoria in questo avvio di campionato, calabresi ancora a quota zero. De Zerbi sceglie Defrel dal 1', Stroppa punta su Simy.



SASSUOLO-CROTONE (ore 15.00, Sky)



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrar, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Reca, Zanellato, Cigarini, Messias, Pedro Pereira; Dragus, Simy



Alle 21.00, invece, è il turno della Roma, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I giallorossi vanno a Udine per sfidare i bianconeri di Gotti, reduci da due ko in altrettante sfide. Borja Mayoral è partito con la squadra ma andrà in tribuna: confermato, invece, Marash Kumbulla.



UDINESE-ROMA (ore 20.45, Dazn)



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Samir, De Maio; Ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Ouwejan; Nestorovski, Lasagna



Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko