Si conclude con le ultime due partite il programma della 31esima giornata di Serie A. Apre alle 19.30 lo scontro salvezza fra Spal e Udinese con i ferraresi probabilmente all'ultima chiamata per non retrocedere. Chiude alle 21.45 l'Inter chiamata a controsorpassare l'Atalanta in classifica e riscattarsi dal pesante ko subito contro il Bologna in trasferta a Verona.



DOVE VEDERLE - Spal-Udinese sarà trasmessa a partire dalle 19.30 sulla piattaforma Dazn e sul canale satellitare Dazn1 al numero 209. Verona-Inter alle 21.45 sarà invece trasmessa da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e sul canale 251.



PROBABILI FORMAZIONI

Spal-Udinese ore 19.30

SPAL (3-5-2): Letica; Bonifazi, Vicari, Salamon; D'Alessandro, Castro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelar; Okaka, Lasagna.



Verona-Inter ore 21.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.



CLASSIFICA