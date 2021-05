, un match delicato in chiave salvezza per i liguri, che hanno raccolto appena un punto nelle ultime tre partite e hanno visto assottigliarsi il margine dal terzultimo posto sino a 2 punti. E' tranquilla da tempo invece la situazione per la formazione di Ivan Juric che, al netto delle ultime 4 sconfitte di fila (la più recente contro l'Inter) vanta 41 punti e una serena posizione a metà classifica.A partirepoi, si fa decisamente sul serio per le posizioni più nobili della graduatoria, conche manca da 11 anni. In caso di 3 punti anche in Calabria e contemporaneo stop domani dell'Atalanta sul campo del Sassuolo, i nerazzurri sarebbero campioni d'Italia con 4 turni d'anticipo. Situazione invece compromessa da tempo per il Crotone di Cosmi, che in questo week-end può salutare aritmeticamente la categoria., mentre i campani, anche loro letteralmente crollati nelle ultime settimane (3 ko e 2 pari nelle ultime 5) devono provare a portare via punti da San Siro per credere nella salvezza.Ore 15VERONA-SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONIVERONA: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.SPEZIA: Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.IN TV: Sky Sport 202, 251Ore 18CROTONE-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONICROTONE: Cordaz; Djiddji, Magallan, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.IN TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251Ore 20.45MILAN-BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONIMILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.BENEVENTO: Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Iago Falque, Lapadula, Caprari.IN TV: Dazn, Dazn1 (canale 209 Sky)