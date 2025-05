Il pagellone di CM: Napoli da 9, Milan da 4. L'Inter divide, la Juventus si salva all'ultimo

INTER: 7

Il voto più difficile da concordare, in redazione. E sappiamo già che scatenerà sia chi reputa il rendimento in campionato dell'Inter fallimentare, sia chi - forte dell'imminente finale di Champions League - ne "giustifica" il secondo posto. Ripetiamo: nemmeno in redazione eravamo tutti d'accordo. E, come già anticipato, questo voto riguarda solo ciò che l'Inter ha fatto vedere in campionato. Anche se, innegabilmente, non si può non tenere conto del fatto che il percorso in Champions abbia inevitabilmente privato i nerazzurri di energie fisiche e mentali. Per rivincere lo Scudetto è mancato pochissimo: il goal di Pedro, il mani di Bisseck, il goal fallito da Arnautovic, solo per restare agli episodi della giornata determinante. Tuttavia dal migliore organico del campionato, il secondo posto era il minimo che ci si attendeva. Non siamo (e non sarete) tutti dello stesso avviso, lo sappiamo, ma la stagione nerazzurra ha presentato troppe sfaccettature per mettere tutti d'accordo.