Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto la vittoria in rimonta del Sassuolo sull'Empoli, prosegue oggi la quinta giornata di Serie A. Tre le gare in programma in questo sabato, si parte alle 15 con il Parma, reduce dalla vittoria di San Siro contro l'Inter, che ospita il Cagliari, che invece domenica scorsa ha pareggiato contro l'altra milanese, il Milan. Alle 18 toccherà poi a Fiorentina e Spal, mentre alle 20.30 si sfideranno Sampdoria e Inter.