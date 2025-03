Serie A: Parma di nuovo a rischio, Cagliari e Lecce perdono terreno nelle quote salvezza

Getty Images

In una giornata disenza vittorie per le squadre in lotta per la salvezza, cambia comunque qualcosa sulla lavagna dei bookmaker per la retrocessione. La sconfitta dela Udine lascia gli emiliani quartultimi ma con un solo punto di vantaggio. In quota i gialloblù rischiano di nuovo e passano dal 2,50 della scorsa settimana a 2,25 su Betflag Perde ancora più terreno il, passando da 7,50 a 5,50 dopo il 2-1 subito a Bologna. Turno negativo anche per ilcon il ko a Firenze. I salentini scendono da 4 a 3,50. Il pareggio di Genova è invece una boccata d'ossigeno per l'Empoli che interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive. I toscani restano terzultimi, ma salgono da 2 a 2,75. Guadagna terreno anche il Verona, da 5 a 5,50 nonostante la sconfitta in casa della Juventus. Lo 0-0 di Bergamo è sicuramente un ottimo risultato per il, ma non basta a migliorare la classifica e la lavagna dei veneti, offerti ancora a 1,20.