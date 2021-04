Il ruolino di marcia negli ultimi incontri rende il Benevento la prima candidata alla retrocessione in Serie B. Secondo gli analisti, i campani sono i più vicini alla retrocessione tra le squadre che si giocano la salvezza, in quota a 2. Il Cagliari, grazie ai tre successi in fila, vede invece più vicina la salvezza nonostante si trovi a pari punti con la squadra di Inzaghi tanto che una discesa in Serie B della squadra di Semplici si gioca a 4,75, più dello Spezia, avanti di due punti rispetto alle due concorrenti ma quotato 3,50. Più tranquilla la situazione per Torino (a 6,50) e Fiorentina (a 7,50), mentre il Genoa vede ormai la salvezza vicinissima con la sua retrocessione paga 12 volte la posta.